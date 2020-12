Cuadrado: “Deluso per aver lasciato i miei compagni in 10 e per la sconfitta. Ma il domani sarà migliore”

TORINO- Un brutto ko per 3-0 contro la Fiorentina all’Allianz Stadium ha chiuso in modo amaro il 2020 della Juventus, che tornerà in campo il 3 Gennaio contro l’Udinese. Contro i friulani, che arriveranno a Torino in cerca di punti per la salvezza, non sarà presente Juan Cuadrado, espulso ieri dopo poco meno di 20 minuti di gioco nel corso del primo tempo a causa di un brutto fallo ai danni di Gaetano Castrovilli. L’esterno colombiano, con un post su Instagram, ha voluto esternare tutta la sua delusione per una serataccia, con la speranza che, però, il futuro della Juventus sarà sicuramente migliore: “Quando svolgi questa professione ci sono partite da dimenticare e ieri è stata una di queste. Sono molto deluso per aver lasciato in 10 i miei compagni e per aver perso la partita, ma con tutta la fede e la fiducia che il domani sarà migliore”: