TORINO- Dopo due successi consecutivi tra campionato e Champions League, la Juventus torna al pareggio. A causa del gol-beffa di Caicedo al 94′, i bianconeri non riescono a tornare a casa con i tre punti, dopo aver difeso con attenzione per praticamente tutta la gara. Un risultato che, come spiegato da Cuadrado sui social, servirà però da lezione: ” A volte si vince e a volte si impara”: