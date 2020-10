Crotone-Juventus 1-1, i calabresi fermano Pirlo ed i suoi: bianconeri momentaneamente quarti

TORINO – La Juventus pareggia 1-1 in trasferta contro il Crotone allo stadio Ezio Scida. Con Cristiano Ronaldo assente, Pirlo conferma il 3-4-3 con una grandi giovani novità: Frabotta e Portanova. Esordisce anche Chiesa con la maglia bianconera: l’ex Fiorentina fornisce un assist a Morata, ma prende un rosso severo al secondo tempo che condiziona la partita della Vecchia Signora. Dopo il gol del vantaggio del numero nove spagnolo arriva il pareggio dei rossoblu su una grande ingenuità di Bonucci che costa un rigore e la trasformazione di quest’ultimo da parte di Simy. Nel secondo tempo Juventus sfortunata prima con un colpo di testa di Morata finito sul palo e poi con una rete annullata per fuorigioco millimetrico proprio alla punta bianconera. Dopo la vittoria a tavolino contro il Napoli per 3-0 (per la conferma definitiva bisognerà attendere il ricorso da parte degli azzurri) la squadra di Pirlo scende al quarto posto in classifica a 8 punti in attesa dei risultati di Sassuolo, Hellas Verona e Benevento, che potrebbero momentaneamente superarla.