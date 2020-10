TORINO – Cristiano Ronaldo è risultato positivo al coronavirus. Lo ha annunciato il sito ufficiale della federazione portoghese spiegando che CR7 è asintomatico e già in isolamento. La sua compagna, Georgina Rodriguez, ha pubblicato una storia su Instagram mentre videochiama dall’Italia il campione portoghese con la scritta: “You are my inspiration” cioè “sei la mia ispirazione”.