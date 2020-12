Cristiano: “Orgoglioso di essere tra i finalisti del Globe Soccer Player”

TORINO – In attesa di conoscere chi sarà il vincitore di questa edizione del Globe Soccer Player, Cristiano Ronaldo, candidato per il premio finale, ha manifestato sui social tutto il suo entusiasmo. CR7 ha infatti, prima condiviso una foto che lo immortala con l’ultimo trofeo vinto, poi scrive: “Sono onorato e orgoglioso di essere tra i finalisti per il Globe Soccer Player dell’anno è il giocatore del Century. È sempre un piacere e una gioia assoluta ricevere tale riconoscimento pubblico dai tifosi di tutto il mondo”. I tifosi juventini si augurano vivamente che possa sollevarlo ancora una volta.