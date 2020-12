Crisi profonda per il Genoa: con la Juve il quinto KO consecutivo

TORINO – La sfida di ieri sera del Ferraris si è conclusa con la vittoria della Juventus sul Genoa per 3.1, grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo e alla rete di Paulo Dybala. Questo risultato, mentre per gli uomini di Pirlo ha segnato un altro passo nella rincorsa al primo posto, per la squadra di Rolando Maran è un'ulteriore segnale di crisi profonda. Con la Juve, infatti, è arrivato il quinto KO consecutivo per i grifoni. Un record negativo per la storia dell'intera società, che ora rischia molto in ottica retrocessione.