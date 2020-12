CR7 segna e la Juve lo celebra: “Siuuu al Camp Nou”

TORINO – Si sta giocando in questi istanti il super match di Champions tra Barcellona e Juve, con i bianconeri che hanno concluso la prima frazione di gioco con il risultato di 0-2. A sbloccare la gara è stato il fenomeno portoghese Cristiano Ronaldo che, pareggia i conti con Messi, andato in gol nel primo confronto. A celebrare la rete di CR7 è stata la Juve stessa che, sui social ha postato le immagini che ritraggono la classica esultanza dell’alieno di Funchal. Sotto alle foto, stuzzica nuovamente i Blaugrana dopo il siparietto social della partita di andata, scrivendo: “Siuuu al Camp Nou? Siuuuuuu al Camp Nou?”. Come a dire: “Ve lo avevamo detto…”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<