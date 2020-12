CR7 il primo giocatore dopo gli anni 2000 a raggiungere le 400 vittorie nei maggiori campionati europei

TORINO – Come ha riportato il profilo ufficiale Opta, Cristiano Ronaldo è il primo giocatore dopo gli anni 2000 a raggiungere le 400 vittorie in carriera nei 4 maggiori campionati europei: “Cristiano Ronaldo è diventato il primo giocatore a raggiungere i 400 successi nei cinque maggiori campionati europei negli anni 2000. Lo insegue in questa graduatoria Lionel Messi, a 365 (terzo Buffon a 350). Vincente”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<