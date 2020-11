Coutinho e Griezmann in uscita dal Barça: la Juventus osserva

TORINO – Clamorose possibilità di mercato per la Juventus potrebbero nascere dalla Spagna. Infatti, secondo quanto riportato da El Chiringhuito TV, Philippe Coutinho e Antoine Griezmann sarebbero in uscita dal Barcellona. I due giocatori potrebbero lasciare i blaugrana già nel mercato di gennaio e i bianconeri sarebbero alla finestra in attesa di ulteriori sviluppi. Tuttavia, l’affare sembra essere veramente molto difficile: il Barça, infatti, valuta i due calciatori intorno agli 80 milioni di euro e anche gli ingaggi sono molto elevati.