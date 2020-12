Corriere di Torino – De Ligt cambia la Juve

TORINO – Contro chi appena un anno fa lo riteneva un affare di mercato sbagliato, quello tra la Juventus e Matthjis De Ligt è, riprendendo le parole del suo agente Mino Raiola, un “matrimonio perfetto”.

Il club e il difensore sembrano infatti sposarsi alla perfezione, in un rapporto che lascia pronosticare possa durare a lungo.

Il giovane classe ’99, rientrato in campo solo lo scorso 21 ottobre a causa di un intervento subito alla spalla destra, ha infatti subito fatto la differenza; i dati parlano chiaro: in questa stagione, 6 gare finora disputate dall’olandese, in cui sono arrivate ben 5 vittorie e 1 pareggio per i bianconeri.

Determinante, però, la sua presenza per numero di gol subiti: con De Ligt in campo, infatti, la Juventus ha incassato solo 3 gol nelle ultime 6 partite, contro le 8 reti subite – quasi una a partita – nelle precedenti nove gare.

