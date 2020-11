TORINO- Il Corriere dello Sport in edicola oggi apre con l’argomento Covid. Nel nuovo protocollo ci saranno multe salate per club e giocatori che violeranno le bolle. Spazio poi al successo dell’Italia sull’Estonia, nell’amichevole vinta con un rotondo 4-0. Si parla poi di una possibile cessione di Cristiano Ronaldo da parte della Juve, che non sarebbe più così convinta di spendere tanto all’anno per il giocatore: