Corradi: “La Juve può arrivare in finale di Champions”

TORINO – L’ex attaccante del nostro campionato Bernardo Corradi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Lèggo, dove ha parlato anche della Juve.

“Alla Juve è andata bene e per me con Pirlo può arrivare in finale. Per la Lazio sarà tostissima col Bayern, mentre l’Atalanta non avrà nulla da perdere. Affrontare squadre come Liverpool o Real Madrid può solo far crescere, e se dovesse uscire nessuno potrà criticare. In campionato la Juve sembra essere tornata sulla terra, c’è bagarre per la lotta scudetto. Chi vedo meglio? La Juve resta fortissima, a Pirlo andava solo dato tempo e ora già si vede la sua mano. A volte si critica troppo presto”.