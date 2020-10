Coronavirus: Napoli, pec inviata alla Lega con lo stop della ASL

TORINO – (ANSA) – I calciatori del Napoli stanno trascorrendo la domenica in isolamento fiduciario nelle loro case. Lo si apprende da fonti qualificate del club azzurro. Il Napoli rispetta l’ordine ricevuto dall’Asl e quindi non andrà a Torino per giocare contro la Juventus.

La società aspetta la decisione della Lega in merito alla partita, sottolineando che anche il protocollo stabilisce che le partite si giocano alle condizioni dettate dai vertici della Lega salvo disposizioni diverse dell’autorità locale, nel caso del Napoli la disposizione dell’autorità sanitaria che ha vietato la trasferta e che il club azzurro ha allegato ieri alla pec che ha inviato alla Lega di Serie A. (ANSA).