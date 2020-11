Convocati Francia, Deschamps non rinuncia a Rabiot

TORINO- Dopo il prossimo turno di campionato, previsto per questo fine settimana, la Serie A e gli altri campionati lasceranno spazio agli impegni delle Nazionali. La Francia di Didier Deschamps sarà impegnata contro Finlandia (amichevole), Portogallo e Svezia (Nations League) e il selezionatore transalpino non ha voluto rinunciare ad Adrien Rabiot. Il centrocampista della Juve, infatti, ha ricevuto un’altra convocazione, segno di come stia ben figurando in questo inizio di stagione.