Conte: “La stagione passata è stata incredibile, ora puntiamo a vincere”

TORINO- Antonio Conte, tecnico dell’Inter, è stato intervistato dai microfoni del quotidiano britannico Telegraph: “La scorsa stagione penso che abbiamo fatto qualcosa di incredibile. Finire dietro di un punto alla Juve, arrivare in semifinale di Coppa Italia e giocare la finale di Europa League è stato grande. Il nostro progetto è solo all’inizio, ora bisogna dare a questo club la possibilità di rimanere al massimo livello ed essere competitivo per provare a vincere qualcosa in ogni stagione”.