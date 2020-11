TORINO – L’allenatore dell’Inter Antonio Conte, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine del match contro il Real.

“Queste partite però dimostrano che c’è una crescita, non so quante altre squadre riescono a venire qui a Madrid, rimettere una partita in sesto dopo due gol subiti e poi perderla. Secondo me sono step che questa squadra sta facendo, mi è piaciuta molto la mentalità di oggi di una squadra che ha voluto fare la partita”.