Conte: “Inter obbligata a vincere? Mi viene da sorridere, da nove anni vince sempre la stessa squadra”

TORINO – Alla vigilia della partita contro il Napoli, Antonio Conte – reduce dall’eliminazione in Champions e da quattro vittorie consecutive in campionato con la sua Inter – ha parlato in conferenza stampa.

Oltre che del big match di San Siro, il tecnico salentino ha commentato anche la sfida scudetto, che quest’anno si preannuncia combattuta fino alla fine: “Quando sento che l’Inter è obbligata a vincere lo scudetto mi viene da sorridere, ma questo comunque ci porta sempre a lavorare e a migliorarci. Io penso che ci siano tante squadre, e che tutti partano con l’ambizione di essere protagonisti. Io parto sempre con l’intenzione di vincere. Alla fine, però, vince una soltanto, e negli ultimi nove anni è sempre stata la stessa”.

