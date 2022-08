Juve, tifosi bianconeri confusi: “Ma non aveva già firmato? Se Ronaldo…”

Sono tanti i tifosi bianconeri che non vedono l'ora che finisca la sessione estiva di calciomercato. Alcuni grandi acquisti sono già stati messi a segno, ma per gli ultimi tasselli della squadra si sta faticando più del previsto. C'è il forte rischio che gli obiettivi sottolineati in rosso possano sfumare e al loro posto possano arrivare nomi ritenuti non all'altezza dal pubblico juventino.