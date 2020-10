Ci saranno 5000 spettatori ad assistere a Barcellona-Juventus?

TORINO – Dalla Catalogna arriva una clamorosa indiscrezione: Barcellona-Juventus di Champions League del prossimo 8 dicembre sarà aperta a 5000 spettatori. Come riportata Tuttosport, infatti, “la sfida di ritorno chiuderà la fase a gironi della Champions League e in tale occasione potrebbe esserci un gradito ritorno: il pubblico sugli spalti. Il club blaugrana, infatti, avrebbe inviato alle autorità sanitarie locali un protocollo di sicurezza che possa consentire l’ingresso fino a 5000 spettatori al Camp Nou. Protocollo che si applicherebbe alla sola Champions League visto che a Madrid il governo nazionale non intende per il momento riaprire gli stadi in campionato”.