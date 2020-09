Notizie Juve – Choupo-Moting proposto alla Juventus

TORINO – Prosegue la caccia al nuovo attaccante per la Juventus! La società bianconera è alla ricerca di un’altra punta per rinforzare il reparto avanzato, ma non ci si vuole fermare solo al titolare; infatti, la richiesta di Andrea Pirlo è di prendere anche un giocatore che possa fare da “riserva di lusso” e dare il cambio alle prime linee durante la stagione.

Negli ultimi giorni il nome più caldo era quello di Moise Kean, che potrebbe tornare a Torino dopo l’esperienza all’Everton. Tuttavia, secondo quanto riportato da TuttoSport, sarebbe stato proposto alla Juventus anche Eric Maxim Choupo-Moting. L’attaccante camerunese, classe 1989, si è appena svincolato dal Paris Saint Germain e rappresenterebbe il profilo adatto alle richieste di Pirlo: infatti, è un calciatore con esperienza, che potrebbe essere usato come pedina a gara in corso.