Chiesa, l’ambiente Juve conta molto sul numero 22

TORINO- Anche contro l'Atalanta, Federico Chiesa ha offerto una buona prestazione, coronata dal gol del provvisorio vantaggio e dal rigore guadagnato, ma poi sprecato malamente da Cristiano Ronaldo. Come riportato da Tuttosport, l'ambiente Juve è molto soddisfatto del modo in cui il numero 22 ha approcciato l'avventura in bianconero. A Torino sono convinti che il ragazzo abbia tutto per diventare un'ala di livello mondiale e i numeri (2 gol e 4 assist fin qui) sono incoraggianti.