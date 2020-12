Chiesa-Fiorentina, domani per la prima volta contro allo Stadium

TORINO- Ha fatto molto rumore la trattativa che, nelle ultime ore dell’ultimo giorno dello scorso calciomercato estivo, ha portato Federico Chiesa alla corte di Andrea Pirlo alla Juventus. L’esterno, visto in precedenza come un simbolo della Fiorentina, è subito stato etichettato come traditore dai tifosi gigliati, che attendono con impazienza la sfida di domani allo Stadium. Come riportato da Repubblica, la squadra di Cesare Prandelli deve invertire rotta, iniziando a macinare vittorie per allontanare la zona retrocessione, che al momento dista solamente 4 punti. L’occasione buona arriverà proprio nella partita attesa da inizio annata contro i nemici storici bianconeri, tra le cui fila, dal primo minuto di gioco, dovrebbe partite proprio il figlio d’arte. Da non dimenticare, poi, gli altri grandi ex Federico Bernardeschi e Juan Cuadrado, a loro volta mai perdonati dai sostenitori viola per il “voltafaccia” che li ha portati a Torino. >> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<