Chiesa: “Felice del mio gol. Contenti della vittoria dopo il pareggio di Benevento”

TORINO- Federico Chiesa, ai microfoni di UEFA.com, ha parlato dopo la partita di ieri con la Dinamo Kiev: "Sono molto felice del mio primo gol, ma sono soprattutto felice per la prestazione della squadra perché venivamo da un pareggio brutto in camponato a Benevento, quindi siamo molto contenti. La dedica? A tutti quelli che mi vogliono bene, alla mia ragazza, alla mia famiglia e ai miei amici".