Chiesa: “Devo migliorare ancora molto, a papà ruberei il tiro. Pirlo? Ecco cosa mi chiede”

TORINO- Ai microfoni di Sky Sport, Federico Chiesa ha parlato dopo il successo sulla Dinamo Kiev, sfida in cui ha trovato il suo primo gol in Champions League: “Sono felice, dopo sentirò mio padre. Ho saputo ora che siamo la prima accoppiata padre-figlio a segnare in Champions. A lui ruberei il tiro, In allenamento provo questo sui cross, lo proviamo quasi sempre, il mister vuole che segniamo e creiamo occasioni. Pirlo? Mi chiede spesso di attaccare la profondità e puntare l’uomo. Ci sono cose in cui devo migliorare molto ma ci sono cose che so fare e che è ciò che mi chiede”.