Chiesa da record: il traguardo raggiunto contro l’Atalanta

TORINO- Mettendo a segno uno splendido gol nel finire del primo tempo, Federico Chiesa ha dato alla Juve l’illusione della vittoria contro l’Atalanta, che ha poi raggiunto i bianconeri nella ripresa con la rete di Freuler. Come riportato da OptaPaolo, il gol permette al numero 22 juventino di tagliare un traguardo. Solo lui e Lautaro Martinez, dei calciatori nati dopo il primo Gennaio 1997, hanno partecipato ad almeno 6 reti in questa stagione (2 gol e 4 assist). >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<