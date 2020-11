Chiesa, condizioni da valutare nei prossimi giorni

TORINO- Tra gli assenti del match di oggi tra Lazio e Juventus c’è stato Federico Chiesa, che ha dato forfait a poco più di un’ora dal fischio d’inizio delle 12.30. Il numero 22, che non avrebbe comunque giocato dal primo minuto, ha accusato un fastidio muscolare alla coscia destra e le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni. Con la pausa per le Nazionali alle porte, la paura per l’ex Fiorentina è quella di dover rinunciare alla convocazione del ct Mancini.