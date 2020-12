Chiellini torna in campo contro l’Udinese

TORINO – La pesante sconfitta casalinga contro la Fiorentina ha lasciato alla Juve una sola buona notizia. Durante il match tra bianconeri e viola, è tornato a sedersi in panchina Giorgio Chiellini. Il capitano bianconero, costretto ad un ennesimo stop, sembrerebbe essere tornato nuovamente pronto a scendere in campo. Secondo quanto riferisce Tuttosport, il numero 3 potrebbe scendere in campo già il 3 gennaio contro l’Udinese. La Juve è rimasta orfana del suo capitano per troppo tempo, non potendoci praticamente mai contare da un anno a questa parte.

Non è un mistero che la Juventus abbia costruito la sua straordinaria serie di successi su una delle migliori difese del panorama europeo, di cui Chiellini è stato leader e alfiere indispensabile. Purtroppo, la carta d’identità non sorride più a ‘Giorgione’ e ai suoi sostenitori, che si stanno sempre più abituando all’idea di perderlo definitivamente in un pessimo futuro. Le sensazioni che lascia la condizione fisica di Chiellini non fanno assolutamente ben sperare. Questo stop appena concluso è soltanto l’ultimo di una serie interminabile di infortuni che hanno costretto sia Sarri che Pirlo a fare quasi sempre a meno di lui. La grande crescita di Matthijs de Ligt non lo ha fatto rimpiangere in alcune occasioni, ma i tifosi ricorderanno certamente tutte le volte che hanno pensato a come sarebbe andata con Chiellini in campo.

Dalla famosa eliminazione contro l’Ajax in poi, Chiellini ha smesso di essere una garanzia per la Juventus, tramutandosi in un lusso che tutti avrebbero una gran voglia di poter sfoggiare. L’auspicio è ovviamente che la Juve possa finalmente ritrovare il suo capitano. Ma stavolta per davvero, sperando che il numero 3 possa tornare in campo per restarci, senza essere costretto a fermarsi ancora. Una retroguardia composta dal de Ligt di questo periodo e dal miglior Chiellini sarebbe davvero un sogno. Una soluzione che permetterebbe anche di riprendere fiato a chi sembra averne più bisogno, leggasi Leonardo Bonucci.