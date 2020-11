TORINO- Secondo quanto riferito da Sky Sport, Giorgio Chiellini non sarà a disposizione per la gara di Champions contro la Dinamo Kiev di mercoledì. Il numero 3 bianconero è ancora alle prese con i fastidi muscolari che lo hanno costretto a saltare le ultime partite, ma le sue condizioni migliorano giorno dopo giorno. Il capitano dovrebbe tornare tra i convocati per il derby di sabato contro il Torino.