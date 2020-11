TORINO- Giorgio Chiellini, dopo il problema che lo ha costretto ad uscire durante il primo tempo della trasferta in casa della Dinamo Kiev, è ormai pronto a tornare in campo. Come riportato da Sky Sport, il numero 3, per sicurezza, non è stato convocato in occasione della trasferta di La Spezia di ieri, ma Pirlo spera di riaverlo a disposizione mercoledì contro il Ferencvaros. In caso di nuovo forfait, pronto Danilo in coppia con Bonucci al suo posto.