Ceravolo su Emerson Palmieri: “Per le sue qualità può servire alla Juve”

TORINO – La Juventus continua a muoversi per mettere a segno nuovi colpi di mercato. Uno degli obiettivi più caldi della dirigenza bianconera è Emerson Palmieri, esterno del Chelsea e della Nazionale Italiana. Su di lui si è espresso, sulle colonne del sito web Minuti di Recupero, l’ex direttore sportivo del Palermo Franco Ceravolo. L’ex dirigente rosanero, infatti, lo conosce molto bene, dato che è stato lui a portare il classe ’94 in Italia. In questa intervista, si è espresso sul possibile ritorno in Serie A dell’ex giocatore della Roma:

“Io sarei molto contento se andasse al Napoli, perché il suo allenatore sarebbe Ivan Gattuso: anche lui, infatti, è stato scoperto da me quando era giovanissimo. In Nazionale, poi, ho notato che ha un’ottima intesa con Lorenzo Insigne. Per le sue qualità, però, può servire molto anche alla Juve: può giocare sia come esterno alto che come esterno basso, oppure può fare tranquillamente il quinto in un 3-5-2“.