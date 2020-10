Ceferin: “La Superlega ucciderebbe il calcio ed è una invenzione dei media, soprattutto italiani”

TORINO – Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, ha parlato della Superlega ai microfoni di SportLab: “Non abbiamo mai proposto o parlato di Super Lega o Super Champions. Si tratta di invenzione dei medie e degli giornali, soprattutto italiani. Sarebbe anche un progetto noioso: non ci abbiamo mai pensato: ucciderebbe il calcio. Abbiamo preso la decisione giusta nel concludere le coppe ad agosto, c’erano i campionati dal salvaguardare. Bisogna essere ottimisti anche per questa stagione e mai pessimisti. Porteremo al termine la stagione e anche l’Europeo in estate. L’unico interrogativo è se lo faremo con i tifosi, senza o con ingressi contingentati”.