Cda Juventus, tifosi a fianco di Nedved: “Fallo cacciare subito”

Il vice presidente della Juve non ha mai approvato il ritorno di Allegri. La scelta del tecnico toscano è farina del sacco di Andrea Agnelli. Come rivelato dal Daily Mail, il dirigente ceco avrebbe già contattato Antonio Conte, che vedrà il suo contratto con il Tottenham scadere il prossimo giugno. E nel frattempo cosa succederà? Venerdì ne sapremo di più. Di sicuro i tifosi si schierano dalla parte dell'ex campione bianconero e sperano che possa riuscire a far valere la sua opinione con gli altri dirigenti del club. Abbiamo raccolto per voi i commenti e i suggerimenti del pubblico juventino, che rema tutto in una direzione<<<