Cavani: “Ho detto di no a tanti club italiani tra cui la Juventus e l’Inter. L’ho fatto per i napoletani…”

Edinson Cavani, attaccante del Machester United, ha parlato ai microfoni di Mondonapoli svelando interessanti retroscena di mercato: “Ai napoletani? Solo grazie. Gli sarò sempre riconoscente. È per questo motivo che ho detto di no a tanti club italiani tra cui la Juventus, che mi ha chiamato spesso, ed anche l’Inter. Non potevo fare un gesto del genere ai napoletani. Se penso a Napoli penso alla gioia, perché so che ho fatto tanto per loro e loro mi continuano ad omaggiare con tutto questo”.>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<