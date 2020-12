Causio ricorda Paolo Rossi: “Per me era un fratello. Ha raggiunto due simboli del nostro calcio come Scirea e Bearzot”

TORINO- Tramite i canali ufficiali della Juventus, Franco Causio ha voluto ricordare Paolo Rossi, scomparso nella notte all’età di 64 anni: “Parlare di lui come calciatore è troppo facile, lo conoscono tutti. Le sue imprese nella Juventus e nella Nazionale, il mondiale del 1982, il pallone d’oro… Per me è andato via un fratello, una figura indelebile. Ha raggiunto due importanti simboli del calcio italiano: Gaetano Scirea ed Enzo Bearzot. Ricordarlo come persona è semplice, col suo sorriso, con la sua tranquillità, la sua serenità, quindi per me ricordarlo è fantastico. Gli dico solo: “Riposa in pace fratello””: