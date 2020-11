Cauet: “L’Inter punta allo scudetto, sembra che i giocatori non abbiano la consapevolezza dell’obiettivo”

TORINO – Benoit Cauet, ex giocatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Fanpage.it della lotta scudetto, soffermandosi sull’Inter: “L’Inter non è più una squadra che gioca esclusivamente per un posto in Champions League. Oggi gioca per provare a vincere lo Scudetto, dunque l’attenzione e la concentrazione deve essere maggiore da parte dei giocatori. Da questo punto di vista sembra che non ci sia ancora una consapevolezza totale dell’obiettivo, e questo anche perché dall’inizio stagione nessuno ha detto qual è l’obiettivo dell’Inter”.