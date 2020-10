Castellacci: “l protocollo è datato, risale quando la curva dei contagi era bassa”

TORINO – Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale, ha parlato ai microfoni di Radio Marte circa il protocollo anti-coronavirus per la Serie A: “Il protocollo sarà sufficiente per continuare a giocare? Il bilancio dei positivi è pesante, il protocollo è datato, risale quando la curva dei contagi era bassa. Leggo che la Reggiana ha 29 positivi al Covid. Chiaramente se si parla di soluzioni, credo ce ne sia una sola: bisogna creare delle bolle reali, come hanno fatto in Nba oppure nel campionato cinese”.