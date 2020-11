TORINO- Ospite di una diretta Instagram di Christian Vieri, Antonio Cassano ha parlato di Luis Suarez e della Champions: “L’uruguaiano è stato mandato via da Barcellona, è stata una follia. Ha fatto 350 gol in sei anni e non ho capito perchè lo hanno ceduto per poi mettere Griezmann come centravanti. Champions? Bayern e Liverpool sono avanti a tutte, poi cìè il Barcellona. E poi il City dovrà fare qualcosa di importante in Europa…”.