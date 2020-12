Cassano su Dybala: “Non è un campione. Ha avuto problemi con tutti gli allenatori”

TORINO – L’ex talento del nostro campionato Antonio Cassano, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky, dove si è soffermato anche su Dybala senza troppi giri di parole.

"Ne ho parlato con Adani. Lui dice che Dybala non è un fenomeno, ma è un grande calciatore. Sono d'accordo. È più di un 'buon giocatore'. Però io non lo vedo un campione, dove una squadra come la Juve gli dice 'Ok, tu sei il perno e devi farmi vincere le partita di campionato e di Coppa'. Io non lo vedo questo tipo di calciatore, perché lui ha avuto sempre problemi nel giocare, con tutti gli allenatori. E io dico: se è un fenomeno, perché tutti gli allenatori spesso e volentieri non lo ritengono assolutamente importante per le loro squadre? Poi, ok, fa gol, assist, gioca… Però perché non era titolare fisso né con Allegri, né con Sarri, né quest'anno? Questa è la domanda che ho nella mente…Poi magari mi sto sbagliando, è un fenomeno e basterebbe dargli le chiavi della squadra in mano. Ma io non lo reputo un fenomeno, ecco perché da 3-4 anni alla Juve non è un titolare fisso".