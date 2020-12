Cassano: “Ronaldo problema tattico per molti allenatori. Dybala non è un campione, Ilicic molto più forte”

TORINO- In una diretta su Twitch con Christian Vieri, Antonio Cassano ha lanciato alcune frecciatine all’indirizzo di Ronaldo e Dybala: “La Juve ha bisogno del portoghese per la Champions, non per il campionato. Tatticamente è un problema per molti allenatori, non è uno che fa giocare bene la squadra come Messi. Tra Ronaldo, Lewandowski, Benzema, io prendo gli ultimi due per far fare il centravanti per far giocare la squadra. Fa 30/40 gol l’anno e tanto di cappello, ma lui non gioca in funzione della squadra e con Sarri ha avuto difficoltà. Dybala? Non lo vedo come il campione che in molti dicono. Ha sempre avuto problemi con tutti gli allenatori sul come giocare. Se fosse un fenomeno perchè non viene reputato intoccabile? Non è mai stato titolare fisso alla Juve. Ilicic secondo me è un giocatore molto più forte di lui, che gioca in una squadra di singoli mediocri. Dybala gioca in una squadra favolosa ma ha mille problemi con tutti quanti. Se vuole il rinnovo deve dimostrare di fare la differenza non in Italia”. E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA