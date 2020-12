Cassano: “De Ligt è uno dei 3 difensori piu forti al mondo”

TORINO – L’ex fantasista della nostra Serie A, Antonio Cassano, ha rilasciato delle dichiarazioni durante il corso di una diretta su Twitch, dove ha parlato anche del centrale della Juve Matthijs De Ligt.

“Quando è arrivato in Italia sono stato tra i primi a massacrarlo, ne combinava una a partita. Ora invece devo ricredermi, se guardo le grandi squadre in giro per l’Europa non c’è un difensore più forte di De Ligt. Forse Sergio Ramos e Varane, ma De Ligt è tra i top 3 al mondo”.

