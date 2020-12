Caso Suarez, nuovo retroscena: la Juve voleva tesserarlo a Gennaio

TORINO- La Gazzetta dello Sport riporta oggi una nuova intercettazione inerente al caso Suarez. Nel dialogo con il marito, avvenuto il 15 settembre, la professoressa Spina, docente dell’Università per Stranieri di Perugia, faceva capire come l’attaccante uruguaiano sembrasse destinato ad una squadra diverse dalla Juventus, visto che il ds Fabio Paratici sarebbe stato intenzionato a metterlo sotto contratto solamente a Gennaio e, quindi, dopo l’ottenimento della cittadinanza italiana: “Mi ha detto che Paratici lo ha chiamato stamattina e gli ha detto che per fare la cittadinanza ci vuole un mese. Che la Juventus si accorga oggi che per fare la cittadinanza ci vuole un mese, mi sembra poco credibile e quindi Paratici gli ha proposto di aspettare sei mesi e poi di rientrare in Champions tra sei mesi. Lui però vuole giocare la Champions perché ha 33 anni (…) e ha detto che forse cerca un’altra squadra”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<