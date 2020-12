Caso Suarez, l’uruguaiano sarà presto sentito dalla Procura di perugia

TORINO- La Gazzetta dello Sport riporta nuovi sviluppi nel caso-Suarez. La Procura di Perugia, infatti, ha inviato una rogatoria al bomber dell’Atletico Madrid, riferendogli la necessità di ascoltarlo in videoconferenza il prima possibile. Il numero 9, per i vari impegni calcistici, è stato fin qui impossibilitato ad accogliere questa richiesta, ma presto dovrà rendersi disponibile. Prossima settimana, inoltre, verranno ascoltati la rettrice dell’Università per Stranieri di Perugia Giuliana Bolli e il dg Simone Olivieri.