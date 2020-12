Caso-Suarez – Il giocatore ha ammesso di sapere tutto prima dell’esame

TORINO – Nuovi incredibili scenari potrebbero aprirsi per la Juventus, coinvolta nel caso di Luis Suarez. Come riportato dal Corriere dell’Umbria, nell’audizione di ieri da parte dei magistrati di Perugia, il calciatore è stato sentito come persona informata dei fatti. L’attuale attaccante dell’Atletico Madrid avrebbe ammesso che, un paio di giorni prima di sostenere l’esame presso l’Università per stranieri di Perugia, sapeva tutto quanto: infatti, le domande gli erano state recapitate prima del test.

Delle dichiarazioni incredibili, che potrebbero complicare ulteriormente la posizione della Juve. Nelle indagini si sta cercando di capire quale sia la posizione di Fabio Paratici e del club bianconero in merito alla vicenda. Fatto sta che, alla fine, l’uruguayano non è arrivato a Torino, ma è rimasto in Spagna, passando dal Barcellona ai Colchoneros. Nei prossimi giorni, dunque, si cercherà di fare ulteriore chiarezza sulla vicenda. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<