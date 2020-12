Caso Suarez, il dialogo tra l’uruguaiano e l’Università per Stranieri di Perugia

TORINO- Nuovi aggironamenti riguardo il caso Suarez sono stati riportati da Repubblica. Come riferito dal noto quotidiano, il bomber uruguaiano avrebbe ricevuto un file dall’Università per Stranieri di Perugia contenente le domande e la conversazione ai quali sarebbe stato sottoposto. Questo il virgolettato della mail: “Buonasera Luis, ecco la lezione di oggi e il testo per l’esame. Buona domenica, ci vediamo lunedì”, contenente il seguente scambio di battute:

Esaminatore: “Ciao Luis come va?”.

Suarez: “Ciao Lorenzo tutto bene. E tu?”.

Esaminatore: “Tutto bene grazie. E tu? Come ti trovi a Perugia? E tua moglie e i tuoi figli?”.

Suarez: “Mi trovo bene, grazie. Anche loro stanno bene, i bambini vanno a scuola. Però sono un po’ preoccupato, ho molto lavoro e pochissimo tempo per stare con la famiglia. La sera torno sempre tardi e sto fuori tutto il giorno”.

Esaminatore: “Lo capisco… Dovresti portarli a fare una gita. Qui vicino ci sono dei posti bellissimi da visitare”.

Suarez: “È vero Lorenzo, è una buona idea. Mi potresti consigliare un bel posto per fare una gita con loro domenica prossima? Il tempo è ancora bello, non fa freddo, possiamo partire la mattina e rientrare a casa la sera all’ora di cena. Mia moglie e i miei figli saranno molto contenti”

Esaminatore: “Potete andare ad Assisi: è un piccola città molto vicina a Perugia, e ci sono moltissime cose da visitare”.

Suarez: "Perfetto, allora domenica andremo ad Assisi! Grazie Lorenzo, vado subito a dirlo a mia moglie!".