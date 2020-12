Caso Suarez, De Micheli: “Paratici mi ha chiesto un’informazione che non c’entra con l’esame di lingua”

TORINO – La ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, ha parlato del caso Suarez ai microfoni di Che Tempo Che Fa: “Io ho ricevuto una telefonata da Paratici, che conosco da molti anni, che mi ha chiesto un’informazione che non c’entra niente con l’esame di lingua. Mi aveva informato che Suarez aveva fatto una parte della richiesta di cittadinanza online e che non si era completata per motivi non conosciuti. Mi ha chiesto come completare, siccome non sono esperta abbiamo ritenuto che fosse meglio rivolgersi a chi si occupa di questi temi”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<