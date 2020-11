TORINO- Non sembra trovare fine il caso Juve-Napoli. Dopo la sentenza del Giudice Sportivo, che ha assegnato un punto di penalizzazione agli azzurri oltre alla sconfitta per 3-0 a tavolino, la Corte Sportiva ha confermato il verdetto. Ma De Laurentiis non ha intenzione di arrendersi. Come riportato da Radio Kiss Kiss, infatti, in settimana il presidente partenopeo presenterà un nuovo ricorso al CONI.