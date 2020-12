Caso Juve-Napoli, dalla FIGC filtra fastidio. Ecco perchè…

TORINO- Il Collegio di Garanzia del CONI, nella giornata di ieri, ha accolto il ricorso presentato dal Napoli. Il club azzurro, non presentatosi all’Allianz Stadium lo scorso 4 Ottobre per disputare la partita con la Juventus, ha così riottenuto il punto in classifica che gli era stato sottratto con la penalizzazione, oltre alla possibilità di giocare la partita sul campo, annullando quindi il 3-0 a tavolino in favore della formazione di Andrea Pirlo. I bianconeri sono così scivolati dai 27 punti precedenti agli attuali 24 (visto anche il ko di ieri sera con la Fiorentina), mentre la squadra di Rino Gattuso è salita da 23 a 24, agganciando proprio Ronaldo e compagni e la Roma al terzo posto, aspettando le partite di questa sera, valide per la quattordicesima giornata, ultima prima della sosta natalizia. In attesa di conoscere poi la data del recupero dello Stadium, ancora incerta a causa del calendario pieno di impegni dei due club, entrambi in corsa su tre fronti (con la Supercoppa in mezzo), dalla FIGC filtra un certo fastidio per la sentenza di ieri. A riportarlo è il Corriere dello Sport, che racconta:

“Dalla FIGC non è arrivato nessun commento alla sentenza e probabilmente non arriverà neppure dopo la pubblicazione delle motivazioni. In via Allegri filtra comunque fastidio perchè il Collegio di Garanzia del CONI (giudicando per violazione delle norme di diritto o per omessa o insufficiente motivazione) spesso stabilisce l’ammissibilità o l’inammissibilità di un ricorso, mentre meno frequentemente ribalta le sentenze in modo così diretto (ma è nelle sue funzioni, art. 12 bis statuto CONI). In Federcalcio si aspettavano tutti l’inammissibilità o, al peggio, un’ammissibilità del ricordo che avrebbe fatto tornare la palla alla Corte d’Appello. Così non è stato”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<