Carlo Nesti: “Pirlo impantanato in una partita difficilissima”

TORINO – Sulle pagine di TMW il giornalista Carlo Nesti ha commentato così il pareggio tra Juventus e Atalanta di ieri: "Un passo indietro dei tre uomini, di solito, più esplosivi, e Pirlo si impantana in una partita difficilissima. Ronaldo, che sbaglia un rigore, e sbaglia anche gara. Morata, che incespica su un tacco presuntuoso. Cuadrado, che non può sempre galoppare a mille. Ma non è certamente soltanto questo a spiegare il match. L'Atalanta sfodera il meglio di se stessa, e sradica Papu Gomez dalle ortiche delle polemiche. Con l'infortunio di Arthur, la Juventus perde l'uomo più adatto a gestire il pallone a centrocampo. È pur vero che l'equilibrio del settore mediano non è ancora prestabilito. L'assenza del brasiliano, tuttavia, è un peso non da poco. In assenza della intensità necessaria, la squadra di Pirlo torna normale. Contro avversari eccellenti, come i bergamaschi, non può permetterselo. Così, in assenza delle punte, brillano le stelle dei portieri".

