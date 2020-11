Caracciolo: “Il Napoli dal Tar potrebbe ricevere un risarcimento in forma specifica…”

TORINO – Francesco Barra Caracciolo, avvocato, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport circa un eventuale ricorso del Napoli al Coni: “Il Napoli dal Tar potrebbe ricevere un risarcimento in forma specifica, secondo la norma 2058 del codice civile. Vi faccio un esempio: se subisco un danno alla macchina, me la riparano. Nel caso del Napoli, il risarcimento consisterebbe nel disputare la partita con la Juventus. E il punto di penalizzazione? Il giudice amministrativo non può annullare un atto amministrativo, ma può disapplicarlo. Se la partita si gioca sul campo, cadrebbe anche il punto di penalizzazione. Ma, ripeto, ho grande fiducia nel Coni”.