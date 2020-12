Capello: “Pirlo ha trovato il sistema giusto, Morata e Ronaldo si intendono alla grande. Dybala? Non si discute, ma…”

TORINO- Ai microfoni di Tuttosport, l’ex allenatore bianconero Fabio Capello ha analizzato la situazione attuale in casa Juve: “Pirlo ha fatto degli esperimenti, poi finalmente ha trovato la quadratura del cerchio, individuando la squadra giusta. Tutti hanno capito cosa devono fare, la qualità è alta e si vede in partita. Morata fa le due fasi molto bene, ha una generosità unica e si integra perfettamente con Ronaldo. E Cristiano, quando è in area, è come un pesce in acqua, sente dove va la palla, è un giocatore importantissimo. Buffon? Sono contento che giochi partite importanti, si dimostra sempre reattivo. Champions? Non so se sia l’anno giusto, ma l’equilibrio a centrocampo, il motore della squadra, è un punto a favore. McKennie è molto importante per dinamismo e attività. La difesa però evidenzia qualche difficoltà di troppo, li vedo a volte un po’ sorpresi in area. Forse l’unico punto debole della squadra, per modo di dire, mi sembra questo. Dybala? Le sue qualità non si discutono, ma deve correre di più ed essere più presente nelle due fasi”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<